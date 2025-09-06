Заместитель президента - председателя правления ПАО "Ростелеком" Валерий Ермаков отметил восходящий тренд с точки зрения Центров обработки данных

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Запрос от государственной структуры управления в России способствует стремительному развитию Центров обработки данных (ЦОД) в стране. Таким мнением с участниками экспертной дискуссии "Инфраструктура роста: данные как стратегический ресурс экономики", организованной ТАСС на Восточном экономическом форуме, поделился заместитель президента - председателя правления ПАО "Ростелеком" Валерий Ермаков.

"Мы давно находимся на таком восходящем тренде с точки зрения ЦОДов, и этому способствует и запрос государства на создание таких больших централизованных информационных систем. Ну, в частности, это Госуслуги, которыми сегодня пользуются уже сто миллионов россиян. Когда говорят про ЦОДы, почему-то как-то упрощенно воспринимают исключительно некую коробку, в которой стоят некие сервера. На самом деле там еще есть важный пласт, связанный с программным обеспечением, разработкой, со многими другими прикладными вещами, без которых, невозможно оказание конечной услуги, и вот это, конечно, запрос на развитие централизованных государственных систем, он привел к тому, что появился такой мощный тренд развития ЦОДов", - рассказал Валерий Ермаков.

По словам соучредителя ООО "Парус электро" Владимира Хлебникова, инфраструктуру ЦОДов может развивать и стремительное распространение искусственного интеллекта.

"В России, как и во всем мире, развивается цифровизация. Она имеет несколько важных переходных этапов. Помимо того, что у нас вообще обмен между бизнесом, между государственными структурами строится в цифровом пространстве, сейчас еще появился очень важный элемент - это искусственный интеллект, который, безусловно, будет активно развивать и саму инфраструктуру ЦОДов", - сказал Хлебников.

Потенциал России в строительстве ЦОДов

По его словам, Россия уже сейчас имеет мощный инженерный потенциал по строительству базовой инфраструктуры ЦОДов, но стране необходимо развивать его и дальше. "Законодательство должно сейчас догнать эту отрасль. Действительно, закон о связи был, наконец, изменен, и там появилась формулировка, что вообще такое ЦОД. До этого его не было, и ЦОД не отличали, например, от майнинговой фермы", - сказал соучредитель ООО "Парус электро".

По словам генерального директор АО "Гринатом" Андрея Лаврова, обновленный "Закон о связи" повлиял на значимые изменения в развитии ЦОДов.

"За последнее время многое изменилось, закон о связи вышел в этом году обновленный, где понимание ЦОДа закреплено уже законодательно. Количество данных растет: и в стране, и в мире потребление данных выросло в пять раз, еще за пять лет, наверное, в десять раз вырастет", - сказал на сессии врио министра цифрового развития и связи Приморского края Андрей Клементьев.

Дефицит коммерческих ЦОДов в России

Генеральный директор компании "Свободные технологии инжиниринг", основатель региональной сети ЦОДов группы компаний Key Point Евгений Вирцер в своем выступлении в рамках экспертной дискуссии отметил, что в настоящий момент в России существует дефицит коммерческих ЦОДов.

"Устойчивый дефицит этой инфраструктуры в стране растет, мы понимаем, что запросов больше того, что мы успеваем делать. <…>. За последний год серьезно вырос спрос на корпоративные ЦОДы, потому что операторы коммерческих ЦОДов не успевают эту инфраструктуру строить. Спрос растет, он большой и ситуация такая, как уже коллеги сказали, с ростом количества данных этот спрос будет увеличиваться кратно", - отметил Вирцер.

Врио министра цифрового развития и связи Приморского края Андрей Клементьев отметил, что развитие ЦОДов в регионах страны будет иметь взрывной характер, и ИИ в этом играет важную роль.

"Развитие будет взрывное, это абсолютно понятно, если мы внимательно почитаем все последние нормативные акты. Возьмите указ президента №309, который каждый показатель завершает словом "цифровая платформа". Искусственный интеллект мчится очень стремительно, поэтому все модели надо где-то обрабатывать. Это взрывная потребность, мы в крае по этому пути идем", - сказал Клементьев.

По его словам, перспективы развития ЦОДов на Дальнем Востоке очень хорошие: "Все наши региональные информационные системы будем развивать так, чтобы внутри уже была модель искусственного интеллекта. Поэтому перспективы хорошие, если на Дальнем Востоке появился один ЦОД, то появится и другой", - поделился мнением врио министра цифрового развития и связи Приморского края.

По мнению участников экспертной дискуссии, в ситуации стремительного развития ЦОДов необходимо наладить работу и с потенциальными кадрами. Эксперты согласились во мнении, что начинать эту работу необходимо еще в ссузах и вузах. Что касается оборудования для работы таких установок, то у страны есть возможности заменить зарубежное оборудование на отечественное, и такая работа уже начата. При этом необходимо сохранить непрерывность поставки цифровых услуг потребителям, несмотря на переходный период.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.