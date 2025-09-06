Необходимо делать серьезные прорывы в технологическом и организационном плане, добавил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия должна переходить к экономике предложения, наращивая спрос, технологии и организацию. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.

"Ускоренными темпами переходить к экономике предложения стоит в полный рост перед нами. Необходимо наращивать спрос, подтягивая за ним производства. И об этом на Восточном экономическом форуме мы говорили очень много", - отметил Кобяков.

Он добавил, что необходимо не просто организовать импортозамещение, но и делать серьезные прорывы в технологическом и организационном плане.

