Изменение правил игры только ускорит разделение, считает советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Изменение правил игры путем резкого поднятия тарифов означает начало больших изменений и разделит экономику Евразии. Об этом в ходе пресс-конференции сказал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

"Игры путем резкого поднятия тарифов для тех, кто умеет хорошо работать и имеет с ними профицит во взаимной торговле, означают начало больших изменений. <...> Еще сильнее ускорится разделение экономики Большой Евразии на макроэкономические зоны. Спрос внутри одной только Юго-Восточной Азии таков, что легко заместит собой два европейских рынка. По дискуссиям на нашем форуме видно, что страны готовы объединять усилия для того, чтобы вместе в рамках большого азиатского пространства решать важнейшие вопросы - вопросы продовольственной безопасности, энергетической безопасности и безопасности в прямом этого слова", - сказал он.