Это нужно для повышения производительности труда, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. РФ необходимо в короткие сроки сделать рывок в роботизации для повышения производительности труда. Об этом в ходе пресс-конференции заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

"В короткие сроки, кроме развития технологий и искусственного интеллекта, нам нужно сделать серьезный рывок в роботизации, повысить производительность труда. Все страны региона опережают нас в этом вопросе. Кратно опережают. В Южной Корее, например, на 10 тыс. человек 1 тыс. роботов. В Сингапуре 700. В Китае и Японии - 400", - сказал Кобяков.

Он добавил, что к 1 октября правительство РФ должно разработать и утвердить планы структурных изменений в экономике страны. "Нам необходимо изменить структуру занятости и потребления, повысить качество инвест-климата, повысить уровень технологического развития, изменить структуру внешней торговли, повысить эффективность в сфере обороны и безопасности, проработать идеи создания новой национальной модели торговли", - отметил советник президента.

По его словам, Центральный банк совместно с правительством должны обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля, включая его применение в бюджетном процессе. Кобяков уточнил, что эти задачи напрямую связаны с темой развития Дальнего Востока.