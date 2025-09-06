Соединенные Штаты переводят свой госдолг в криптовалюту, чтобы дальше его обесценить, считает советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. США переводят свой государственный долг в криптовалюту, чтобы дальше его обесценить. Эта игра закончится в течение трех-пяти лет, заявил в ходе пресс-конференции советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

"Со временем, когда часть госдолга США будет размещена в стейблкоинах, США обесценят этот долг. Еще раз, простыми словами, у них сейчас валютный долг 35 трлн [долларов], они его загоняют в крипту, в облако, обесценивают и начинают с нуля. Это для тех, кто очень любит заниматься криптой. Игра кончится очень быстро, в течение трех-пяти лет", - сказал Кобяков.

Он отметил, что многие страны, такие как Китай и Индия, сейчас переходят к новой формации финансовой системы и уходят от фиатных денег.