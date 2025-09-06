Он нужен на фоне дефицита кадров, а также изменений в сфере услуг, подчеркнул советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Новый уровень инвестиционного климата необходим в России на фоне дефицита кадров и изменений в сфере услуг. Об этом сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

"Существующее расслоение в обществе - примета времени для всех стран. Для Юго-Восточной Азии и Азии вообще, кстати, тоже. Под это тоже надо адаптировать нашу налоговую, так и финансовую систему. Для этого нужен иной уровень инвестклимата в стране. Мы все это обсуждаем, вырабатываем предложения в рамках Восточного экономического форума", - сказал он.

Кобяков обратил внимание на дефицит кадров в стране, особенно на Дальнем Востоке, где необходимо обратить отток населения в приток. По его словам, это заставляет роботизировать и автоматизировать производственные процессы гораздо энергичнее. "То, как изменится сфера услуг в ближайшие пять-семь лет, мы просто себе сейчас даже не представляем. Стимулировать эти изменения можно налоговой политикой. И президент [РФ Владимир Путин] об этом вчера на пленарном заседании сказал. Должна поменяться структура потребления", - дополнил советник президента.

Он подчеркнул, что экспорт для России не может быть единственным способом развиваться, учитывая, что ее внутренний рынок составляет 150 млн человек. "Нам нужно развивать внутренний спрос и свое собственное предложение для этого внутреннего спроса. Китай к нам завозит автомобили, вдумайтесь, уже на 2,4 млрд долларов. Под все это придется менять и модель торговли", - резюмировал Кобяков.