ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Концепция Банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии проработки. Ее оформлением и продвижением будут заниматься эксперты встрех стран организации, заявил ТАСС заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан.

Замгенсека был задан вопрос, какие страны смогут стать участниками нового Банка развития ШОС. "Это концепция, мы сейчас ее озвучили, а потом эксперты всех стран будут работать над ней - как будем создавать, как будем дальше продвигать. Пока она просто была задекларирована на саммите", - сказал он на полях Восточного экономического форума.

Страны - участницы ШОС на прошедшем саммите в Тяньцзине решили создать Банк развития ШОС. Государства ШОС указали в итоговой декларации на важную роль сотрудничества в финансовой сфере для содействия экономическому росту на пространстве организации. Они также подчеркнули важность дальнейшей реализации дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.