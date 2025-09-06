Так отрасль оценивают IT-специалисты и финансисты, сказал советник президента России, ответственный секретарь оргкома ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Рынок искусственного интеллекта в мире, по оценке IT-специалистов и финансистов, это "просто пузырь". Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

"Дискуссия в мире на тему искусственного интеллекта развивается сейчас в двух плоскостях. Специалисты в IT и финансисты уверены, что рынок искусственного интеллекта, на самом деле, просто пузырь", - сказал Кобяков.

Он добавил, что в настоящее время вопрос этого направления активно развивается и даже является "модным".