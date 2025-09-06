Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкома ВЭФ Антон Кобяков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Основной темой Форума будущих технологий, который проходит с участием президента РФ, в 2026 году станет биоэкономика. Об этом сообщил журналистам на полях ВЭФ советник президента, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

"В феврале 2026 года проведем Форум будущих технологий, целиком и полностью посвященный вопросам развития биоэкономики", - сказал он.

Кобяков подчеркнул, что искусственный интеллект - это одна из главных технологий при переходе к новому технологическому укладу - биоэкономике. "У нас уже есть целая госпрограмма. По сути дела, это мост будущего", - пояснил он, добавив, что ИИ, как и ряд других технологий, как, например, атом, может быть как мирной, так и опасной технологией.