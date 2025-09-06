Советник президента добавил, что на ВЭФ участники много говорили на тему дефицита электроэнергии, и президент в первый день своего возвращения из Китая провел здесь специальное совещание об обеспечении энергетическими ресурсами

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Энергетические мощности на Дальнем Востоке предстоит увеличить кратно на фоне мировой погони за электроэнергией, в том числе в США. Об этом сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) советник президента Антон Кобяков.

"Искусственный интеллект дает мощнейший импульс другим отраслям: и IT, и микроэлектронике, и, главное, энергетике. <...> Нынешний министр финансов США Бессер очень четко обозначил основную угрозу той перезагрузки, которую проводит в своей американской экономике Трамп. Это дефицит электроэнергии. В мире начинается настоящая погоня за ней. Нам также на Дальнем Востоке придется увеличивать энергомощности, увеличивать кратно", - сказал он.

Он добавил, что на ВЭФ участники много говорили на тему дефицита электроэнергии, и президент в первый день своего возвращения из Китая на Дальний Восток провел здесь специальное совещание об обеспечении энергетическими ресурсами.