Евгений Томихин подчеркнул, что даже на фоне незаконных рестрикций товарооборот России с Таиландом вырос "примерно 10% по итогам первой половины года"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Российские и тайские предприниматели нашли способы преодоления западных санкций, вопреки незаконным ограничениям товарооборот вырос на 10% за последние полгода. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин на полях Восточного экономического форума.

"Санкции не могут не влиять, потому что с самого начала, хотя мы не называем их санкциями, это все-таки нелегитимные односторонние ограничения или даже, порой, чаще всего это, скажем так, методы нечестной конкуренции, - сказал дипломат. - Но тем не менее бизнес и у нас, и в Таиланде находит какие-то пути, может быть, совершенно непривычные".

В этом контексте он подчеркнул, что даже на фоне незаконных рестрикций товарооборот России с Таиландом вырос "примерно 10% по итогам первой половины года". "В прошлом году тоже был небольшой рост: в 2023-м мы просели, в 2024-м чуть-чуть прибавили - по итогам года было около двух миллиардов долларов. Значит, в этом году у нас примерно плюс 10%. Посмотрим, как будет дальше", - рассказал Томихин.

По его словам, это происходит несмотря на то, что "после 2022 года главных проблем было две". "Это взаимные расчеты, банковские транзакции. И это логистика, транспорт. А транспортная логистика связана не только с разрывом цепочек, но и с проблемами, которые возникли в области страхования, например", - поделился посол.