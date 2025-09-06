Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что 10% в годовом выражении всегда закладываются сверху на пиковый спрос

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Суммарный планируемый уровень поставок российского газа в Китай в 106 млрд куб. м в год является лишь "полкой", "Газпром" всегда закладывает дополнительно 10% в годовом выражении на период пикового спроса. Об этом заявил ТАСС глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"106 [млрд куб. м] - это вообще просто "полочка". Есть определенный уровень, когда он может работать в форс-мажорном режиме, 10% в годовом выражении мы всегда закладываем сверху. Если говорить о максимальном спросе, который можно получить, то он чуть-чуть больше, чем чисто проектный уровень. Ну, вы понимаете, это форс-мажор, в пиковый спрос", - сказал он.

Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд куб. м газа в год.

В рамках визита был подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" мощностью 50 млрд куб. м. Кроме того, по "Силе Сибири" было принято решение об увеличении поставок до 44 млрд куб. м газа в год с проектных 38 млрд куб. м, а также было принято решение по строящемуся "дальневосточному" коридору об увеличении поставок на 2 млрд куб. м, с 10 до 12 млрд куб. м в год.

