Вылов лососевых с начала года превысил 310 тыс. тонн, сообщил глава ведомства Илья Шестаков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость красной рыбы и икры в России снижается. Об этом ТАСС заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума.

"Цены на красную рыбу и икру снижаются", - сказал он.

Шестаков отметил, что вылов лососевых с начала года уже превысил 310 тыс. тонн. По итогам года вылов ожидается на уровне 340-350 тыс. тонн.

По итогам 2024 года вылов лососевых в России составил 235,5 тыс. тонн.

