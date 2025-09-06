Ntech: картофель подешевел на 7% за последнюю неделю лета

Цена снизилась на 11% в сравнении с 2024 годом, сообщили в аналитической компании

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Средневзвешенная цена на картофель в последнюю неделю августа снизилась на 7% по сравнению с предыдущей неделей и на 11% год к году, сообщили ТАСС в аналитической компании Ntech.

"Лидером стал картофель, который подешевел на 7%, до 41,5 рубля за кг по сравнению с предыдущей семидневкой и на 11% по отношению аналогичному периоду прошлого года", - сказано в сообщении.

По данным аналитиков, подешевели и другие основные овощи. Так, стоимость капусты опустилась до 28 рублей за кг, что на 5% ниже, чем неделей ранее, и на 32%, чем в 2024 году. Цена на томаты по сравнению с предыдущей неделей снизилась всего на 1% и составила 152 рубля за кг, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%. Средневзвешенная стоимость моркови упала на 6% и 4% соответственно, до 43 рублей за кг.

При этом больше всех подорожали кабачки - до 106 рублей за кг, что на 13% выше, чем неделей ранее, и на 17% в годовом выражении, отметили эксперты.