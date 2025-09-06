У Москвы нормальные экономические отношения с Баку, подчеркнул вице-премьер

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Азербайджан хорошо понимают друг друга в экономической сфере и конструктивно работают в ней на уровне правительств и предприятий. Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас нормальные экономические отношения с Азербайджаном. Не устаю это повторять. Буквально недавно мы проводили межправкомиссию в Астрахани, где обе стороны подчеркивали, что у нас экономических проблем нет. Мы очень хорошо понимаем друг друга и конструктивно работаем и на уровне экономических блоков правительств, и на уровне предприятий, бизнеса. Здесь у нас все идет нормально", - сказал он.

