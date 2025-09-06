При этом наибольший интерес из всех зарубежных направлений у россиян вызывает Стамбул, отметили в сервисе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Объем бронирований отелей в Париже и Риме на сентябрь 2025 года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом первое место среди зарубежных городов по спросу занимает Стамбул. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Зарубежный топ традиционно возглавляет Стамбул с долей 7,7%, причем за год спрос на отели в турецком городе вырос на 15%. На второй строчке оказался Париж (3,9%), интерес к которому за год вырос на 35%. Третье место занял Будапешт, где планируют отдыхать 3,7% путешественников - на 12% больше, чем в прошлом сентябре", - рассказали эксперты.

Кроме того, в топ популярных направлений начала осени вошли Рим (3,1%), Дубай (2,5%), Минск (2,4%), Барселона (2,2%), Токио (2,1%), Ереван (2%) и Милан (1,8%). Наиболее существенный рост спроса показывают Рим и Дубай, доля которых увеличилась на 35% и 32% соответственно. Также в десятке оказались Барселона и Милан, которые год назад были менее популярны. Менее востребованы стали Минск (-17%), Ереван (-17%) и Токио (-16%), а вовсе исчезли из топ-10 Тбилиси и Баку, отметили в сервисе.

Внутри России больше всего бронирований отелей на сентябрь зафиксировано в Москве (16,5%), причем за год доля столицы снизилась на 15%. На втором месте оказался Санкт-Петербург (15,6%), на третьем - Адлер (6,4%). Популярность Северной столицы за год практически не изменилась, а спрос на жилье в южном курортном городе вырос на 8%. Также в топ-10 вошли Сочи (4,8%), Казань (3,9%), Калининград (3%), Нижний Новгород (2,2%), Владивосток (1,7%), Екатеринбург (1,6%) и Ростов-на-Дону (1,4%).

"Вырос интерес туристов к Ростову-на-Дону, где уже оформлено на 17% больше отельных заказов, Казани (+15%) и Екатеринбургу (+7%). А вот в Сочи поедут отдыхать меньше россиян: доля города снизилась на 26%. Также менее интересны путешественникам этой осенью Владивосток (-15%) и Калининград (-6%)", - подчеркнули в компании.

Цены на отели

Согласно исследованию, за рубежом в сентябре можно найти недорогое жилье в Ереване - номер в трехзвездочном отеле с высоким рейтингом стоит порядка 4 тыс. руб. в сутки, Дубае (5 тыс. руб.) и Минске (6 тыс. руб.) В Будапеште и Токио есть варианты за 7 тыс. руб. в сутки, а в других городах стоит рассчитывать минимум на 10 тыс. руб.

В России бюджетнее всего можно забронировать жилье в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге: номер в трехзвездочном отеле с высоким рейтингом обойдется там в среднем в 3,5 тыс. руб. в сутки. Немного дороже, 4 тыс. руб., стоят гостиницы в Москве, а за 4,5 тыс. руб. есть варианты в Сочи и Екатеринбурге.