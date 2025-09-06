Гендиректор ГК "Агротек": преференции ТОР оправдывают ожидания резидентов

В частности, резиденты получили возможность экономить на отчислении налогов от фонда оплаты труда, отметил Владимир Рубахин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Преференции, которые предоставляют территории опережающего развития (ТОР), оправдывают ожидания резидентов. Об этом в интервью на стенде ТАСС сообщил генеральный директор группы компаний "Агротек", резидент ТОР "Камчатка" Владимир Рубахин.

"Во-первых, мы, конечно, получили возможность экономить на отчислении налогов от фонда оплаты труда. Льготное налогообложение очень помогало, создавало задел для снижения стоимости продукции для потребителя. Вообще здорово, что ожидания инвесторов от работы на этой площадке полностью оправдались. Момент этот в том еще, что, так как ТОР - это особый административный режим, к нам меньше внимания было со стороны регулирующих органов", - сказал он.

Рубахин рассказал о том, что существенную поддержку инвесторам оказало возмещение 90% вложенных в инфраструктуру инвестиций. "Заходило 26 компаний. Воспользоваться ей смогли все, в том числе и наши компании. Поэтому мы считаем, что построили две подстанции, несколько дорог - это существенно облегчило нам освоение. То есть, где ничего не было, вдруг возникла ферма. Сейчас будете ехать на Камчатке, вы увидите, что свинокомплекс "Лесной" находится в красивом месте", - пояснил он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.