Речь идет о Hongqi, BAIC, SWM, GAC и OMODA

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Цены на кроссоверы марок Hongqi в 2025 году на российском авторынке упали на 39%, BAIC - на 23,6%, SWM - на 23%, GAC - на 4,8%, а OMODA - на 3,9%. Об этом говорится в исследовании "Авито авто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"При этом кроссоверы некоторых марок стали заметно доступнее. Например, авто Hongqi подешевели на 39%, BAIC - на 23,6%, SWM - на 23%, GAC - на 4,8%, Omoda - на 3,9%. Несколько снизилась цена на SUV марок Chery (-3,8%), Exeed (-2,8%), LiXiang (-2,7%) и Jaecoo (-2,2%)", - сказано в исследовании.

Также среди моделей доступнее стали Chery Tiggo 4 Pro (-12,5% от средней цены), Chery Tiggo 8 Pro Max (-8,1%), Exeed LX (-4,8%), Omoda C5 (-4,4%), а также Haval H3 (-2,6%), Jaecoo J7 (-2,5%) и Haval M6 (-1%).

По данным исследования, в целом за год средняя цена на новые кроссоверы и внедорожники в России на платформе практически не изменилась - эксперты отметили небольшое снижение стоимости на 1,3%, до 3,1 млн рублей.

Как указывают эксперты, сокращение средней цены во многом связано с изменением структуры рынка - при появлении в продаже большего количества бюджетных моделей медианная стоимость на машины конкретной марки уменьшается.

При этом целый ряд машин из сегмента SUV стали популярнее. Среди них кроссоверы марок SWM (спрос вырос в 6,5 раза), Jetour (+38%), Hongqi (+32%). Среди моделей пользователи стали чаще обращать внимание на Jetour Dashing (+47%), Haval F7 (+15,8%), Chery Tiggo 4 (+3,5%).