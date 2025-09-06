Решение о работе карт, по словам посла в Бангкоке, должно быть принято правительством Таиланда

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что карты платежной системы "Мир" заработают в Таиланде. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин на полях Восточного экономического форума.

"Я надеюсь, что найдется больше смекалки и смелости у соответствующих регуляторов, которые договорятся и все-таки создадут более благоприятные условия для наших туристов и для таиландских туристов", - сказал он, отвечая на вопрос о запуске карт "Мир".

Решение о работе карт, по словам посла, должно быть принято правительством Таиланда. "Со своей стороны мы стараемся убедить наших таиландских друзей в том, что это выгодно. Это создает больше удобств для наших туристов", - пояснил он.

При этом Томихин выразил надежду, что РФ и Таиланд "все равно рано или поздно придут если не к использованию карт "Мир", то, по крайней мере, к каким-то другим механизмам". Посол рассказал, что проект использования карт "Мир" в Таиланде был согласован еще до ковида: "Абсолютно реальный проект, даже был тестовый платеж проведен и, в принципе, все готово было. Но потом случился ковид, туризм почти прекратился. Потом возникли вот эти геополитические сложности. Понятно, что здесь надо учитывать опасения наших таиландских друзей".

Посол подчеркнул, что региональные объединения уже давно обсуждают тему расширения использования национальных валют. "Об этом все говорят - и в рамках БРИКС, и в рамках ШОС, и в рамках АСЕАН, поэтому результат наверняка будет", - отметил Томихин.

