Освободившимися нишами интересуются компании из других государств, отметил пресс-секретарь президента

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ушедшие из России западные компании пока не возвращаются, но освободившимися нишами интересуются компании из других государств. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.

"Тот бизнес, который ушел, - он не возвращается. Поэтому все эти дискуссии - они пока на пустом месте, - заметил представитель Кремля. - Свято место, как мы знаем, пусто не бывает. Поэтому, разумеется, бизнес из других стран проявляет большой интерес, особенно к тем нишам, которые освободились после ухода больших западных компаний".