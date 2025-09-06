Важно дать возможность российским институтам развития, инвесторам, специалистам, имеющим опыт в инфраструктурном развитии, работать на территории Белоруссии, и наоборот, отметил председатель правления "Республиканского союза туристической индустрии"

СИБАЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Туриндустрия Белоруссии рассчитывает на синхронизацию с Россией мер стимулирования отрасли, чтобы институты развития могли работать на территории обеих стран. В этом заинтересованы руководства государств, заседание рабочей группы по этой теме состоится в октябре в Махачкале, сообщил ТАСС председатель правления "Республиканского союза туристической индустрии" Белоруссии Филипп Гулый на полях инвестфорума в Сибае.

"Мы ожидаем документов и планов, которые могли бы если не универсализировать, то хотя бы синхронизировать те документы, которые позволяют в России развивать туризм как на федеральном, так и региональном уровне. То есть дать возможность российским институтам развития, инвесторам, специалистам, имеющим опыт в инфраструктурном развитии, работать на территории Белоруссии, и наоборот", - сказал Гулый.

В настоящее время закон не предусматривает такую возможность, при этом, руководство обеих стран имеет интерес к синхронизации инструментов и механизмов развития туризма в рамках союзного государства. Вопрос обсуждался также в ходе визита в Минск вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, отметил собеседник агентства.

Форум "Зауралье" проходил с 4 по 6 сентября под девизом: "Innoregion: новые центры экономического роста". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан. К участию в нем приглашены представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты.

