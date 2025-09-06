В создание курорта на Байкале в Бурятии намерены вложить 124 млрд рублей

Частными инвесторами курорта являются восемь резидентов Особой экономической зоны "Байкальская гавань"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Сумма внебюджетных средств, привлекаемых в проект по созданию круглогодичного курорта на восточном берегу Байкала в Бурятии, выросла и в настоящее время составляет 124 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

"Создание курорта "Волшебный Байкал" в Республике Бурятия предполагает реализацию девяти инвестиционных проектов и привлечение внебюджетных средств в сумме 124 млрд рублей. Ожидается создание более 8 тыс. номеров, рабочих мест - 2,5 тысячи", - сообщил Доржиев.

Он отметил, что частными инвесторами курорта являются восемь резидентов Особой экономической зоны "Байкальская гавань" - это компании "Грин флоу Байкал", "Космос отель Байкал", "Байкал Эрмитаж", "Амар", "Молодость. Байкал", "Путник Сибирь", "Чудо Байкал", "Международный всесезонный курорт "Гора бычья", а также резидент территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" - "Курорты Бурятии".

Первые шаги

На участке "Пески" готовы к приему туристов два резидента. Компанией "Амар" смонтированы девять кемпинг-домов, "Юрта-кафе", арт-объект "Череп мамонта" и обслуживающие инженерные сети, ведется проектирование локального общественного центра и банного комплекса. Компания "Молодость Байкала" провела комплекс инженерных изысканий и установила модульные домики, ресторан и баню. "Сейчас проект запущен в тестовом режиме", - уточнил министр.

Резидент "Байкальской гавани" - "Грин флоу Байкал" завершает возведение монолита будущего отеля уровня четыре звезды, включающего конгресс-центр и термальный оздоровительный комплекс. Для реализации проекта построена трансформаторная подстанция.

"На участке "Бухта безымянная" компания "Космос отель Байкал", которая построит природно-оздоровительный комплекс категории пять звезд, получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на строительство", - добавил министр.

Создание круглогодичного курорта с нулевым уровнем загрязнения для озера планируется до 2030 года по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал".

