Любой экономике нужны новые технологии, компетенции, инвестиции, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в возвращении западных компаний, потому что любой экономике нужны новые технологии, компетенции, инвестиции, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.

"Мне кажется, говорить о том, что мы не заинтересованы в возвращении этих компаний, было бы ошибочным. Любая экономика мира заинтересована в иностранных инвестициях, заинтересована в том, чтобы в страну приходили новые технологии, новые компетенции. Это очень важно", - отметил он, говоря о перспективах возвращения компаний, ушедших с российского рынка.