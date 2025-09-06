Он оснащен машинным зрением, сообщил официальный представитель НПО "Кайсант"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. FPV-дрон "Артемида 10", оснащенный машинным зрением и запускаемый с дронопорта, впервые показали на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НПО "Кайсант".

"В рамках "Дронницы" мы впервые представляем FPV-дрон "Артемида 10", запуск которого осуществляется с тележки - дронопорта. Дроны оснащены машинным зрением. Их особенность в том, что управление всеми устройствами производится при помощи одного пульта. Речь о групповом применении аппаратов, мы назвали это "коллектив", - сообщили в организации.

В НПО "Кайсант" также рассказали об особенностях применения аппаратов. "К примеру, на тележку устанавливается несколько FPV-дронов "Артемида 10", она довозит их до нужного места. Далее аппараты переходят в режим гибернации и спят до определенного момента. Когда настает нужный момент, оператор с одного и того же пульта переключает управление с тележки на дроны, по одному выгоняет их с дронопорта, далее они поражают требуемый объект", - отметили в организации.

Масса дрона - 1,2 кг, дальность захвата цели - 500 м.