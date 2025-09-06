По крайней мере заявок не было от торговых компаний, которые могут продаваться в сетях или магазинах РФ, уточнил статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не получал каких-либо заявок от зарубежных торговых марок одежды, таких как японская Uniqlo ("Юникло"), на возвращение в Россию. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ.

"О поступлении заявок в Минпромторг России от каких-либо иностранных брендов о возвращении на российский рынок мне неизвестно. По крайней мере от торговых компаний, которые могут продаваться в наших сетях или магазинах, таких как Uniqlo, заявок не поступало", - сказал он.

Ранее управляющий магазинами одежды Uniqlo японский холдинг Fast Retailing Co. подал в Роспатент 10 заявок на товарные знаки. Они поданы 31 августа из Японии. Среди них - логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах. Также поданы заявки на названия Uniqlo и "Юникло".

Кроме того, на регистрацию товарного знака Zarа в синем и белом цветах подала заявку в Роспатент испанская компания Inditex, владеющая в том числе брендами одежды Zara и Bershka. Товарный знак регистрируется по классу №43 международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечению временного проживания, услуги столовых, детских садов, баров, услуги закусочных.

И Uniqlo, и Inditex приостановили свою деятельность в России в 2022 году. Испанская компания в октябре того же года объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

