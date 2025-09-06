Пресс-секретарь президента РФ отметил, что некоторые компании "просто все бросили: сотрудников и их зарплаты, социальные обязательства - и ушли"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия будет вести уважительный диалог с компаниями, которые при уходе с ее рынка выполнили все обязательства. А вот поступившему непорядочно бизнесу будет дорого вернуться, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.

"Существуют компании, которые уходили, оставляя за собой право вернуться, выполняя все свои обязательства перед трудовыми коллективами, перед субъектами Российской Федерации, - это одно дело. С ними, конечно, нужно вести очень аккуратный, уважительный диалог, соблюдая наши интересы", - отметил он.

Однако, продолжил Песков, некоторые компании "просто все бросили: сотрудников и их зарплаты, социальные обязательства - и ушли". С ними Россия будет разговаривать по-другому. "Всех надо пускать. Им просто будет очень дорого сюда возвращаться. Они должны будут все оплатить - все, что тогда недоплатили", - заявил представитель Кремля.