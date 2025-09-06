Генеральный директор компании ПСМ отметил, что в практике есть истории компаний, связанные с дефицитом электроэнергии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Промышленные компании на Дальнем Востоке, несмотря на дефицит источников "большой энергетики", уже запускают успешные производства на основе локальных источников. Локальная генерация, которая становится ключевым драйвером развития региона, в дальнейшем может быть интегрирована в общую энергосистему, поделился мнением с ТАСС генеральный директор компании ПСМ (системообразующее предприятие машиностроительной отрасли РФ) Андрей Медведев.

"Когда мы говорим об энергетике Дальнего Востока, мы часто обсуждаем мегапроекты - ГЭС, линии электропередачи, межсистемные связи, но реальность бизнеса здесь такова: промышленность развивается быстрее, чем "большая энергетика" успевает строиться. И у компаний встает очень простой, но острый вопрос: как запустить производство уже завтра, если электричества нет или оно слишком дорогое? Во всех случаях - разная логика: где-то важна экономия тарифа, где-то - надежность и устойчивость, где-то - снижение эксплуатационных затрат. Но итог один - локальная генерация становится ключевым драйвером развития региона, она закрывает дефицит здесь и сейчас, не дожидаясь крупных строек. А потом может быть интегрирована в общую энергосистему, когда туда дойдут магистральные мощности", - сказал он.

Истории компаний

Эксперт отметил, что в практике ПСМ есть истории компаний, связанные с дефицитом электроэнергии. В частности, это "Покровский рудник" (дочернее предприятие "Атлас майнинг") : компания добывает золото, и себестоимость киловатт-часа напрямую влияет на экономику рудника. Поэтому она строит собственную газовую генерацию мощностью 22,5 МВт, руководствуясь экономикой тарифа. Это типичная ситуация для ДФО, где высокая стоимость сетевого кВт делает локальную генерацию более выгодной.

Компания Highland Gold строит на Култыминском месторождении дизельный энергоцентр мощностью 50 МВт. Дизель обходится дороже, но это гарантированная надежность, независимость от сетевых аварий. Именно поэтому в таких условиях локальная генерация - это страховка, а не вопрос цены, считает гендиректор ПСМ. В Якутии у АО "АЛРОСА" стоят старые электростанции на сырой нефти, эксплуатация которых колоссально дорогая, при этом у компании есть собственный газ - "АЛРОСАгаз". Компания приняла решение построить новые газовые энергоцентры, уйти от неэффективного топлива и сократить OPEX. Это пример того, как локальная генерация помогает обновлять инфраструктуру, а не просто подменять ее, пояснил собеседник агентства.

"Энергетика Дальнего Востока не должна быть только про "мегапроекты", она должна быть гибкой, многоуровневой. Локальные энергоцентры - это не конкуренция большой генерации, а ее союзник. Они дают возможность промышленности работать уже сегодня, создавать рабочие места, платить налоги, а значит именно такие проекты и формируют то самое процветание Дальнего Востока, о котором мы говорим", - добавил Медведев.

ПСМ - системообразующее предприятие машиностроительной отрасли, один из ведущих производителей промышленного энергетического, электротехнического, насосного оборудования в России. Лидер рынка дизельных электростанций с долей более 25%.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.