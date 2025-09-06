Кабмин выделит 200 млн рублей на строительство набережной в Ижевске

К концу 2025 года техническая готовность объекта будет составлять не менее 40%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделит Удмуртии 200 млн рублей на строительство в Ижевске набережной имени зодчего Дудина, к концу 2025 года техническая готовность объекта будет составлять не менее 40%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

"В 2025 году Республика Удмуртия получит 200 млн рублей на строительство набережной имени зодчего Дудина в Ижевске. <...> Средства из резервного фонда правительства выделяются на условиях софинансирования. Планируется, что к концу 2025 года уровень технической готовности набережной будет составлять не менее 40%", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в кабмине, на данный момент идет реконструкция и строительство северной части набережной, где обустроят пешеходную часть с малыми архитектурными формами и объектами сервиса. Завершение строительных работ запланировано на 2026 год.

Набережная ижевского пруда - одно из популярных мест у горожан и туристов. Сейчас она благоустроена от проезда имени Дерябина до эспланады, которая связывает набережную с центральной площадью города. При этом пешеходная часть набережной продолжается до ижевского пляжа.