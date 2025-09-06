Сооснователь "Сайнокэ трейд" Всеволод Засорин отметил, что компания является первым в России производителем устройств непрерывного мониторинга глюкозы для обеспечения больных сахарным диабетом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Китайская компания-производитель биосенсорных технологий для быстрого диагностического тестирования Sinocare предоставила офсетный контракт российской компании "Сайнокэ трейд", производящей устройства непрерывного мониторинга глюкозы, на 400 млн рублей. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил сооснователь компании "Сайнокэ трейд" Виктор Валуев.

"С момента поручения президента (президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ запустить программу борьбы с диабетом в 2023 году - прим. ТАСС) мы начали прорабатывать вопрос локализации, была проведена очень глубокая работа об определении самого лучшего донора технологий и самого лучшего продукта на мировом рынке. Выбор пал на мирового лидера цифрового управления диабетом - китайскую компанию Sinocare. Компания Sinocare была готова обеспечить глубокую локализацию, <...> межрегиональный офсет подразумевает встречное институционное обязательство в 400 млн рублей, а также восьмилетние поставки устройств в четыре субъекта", - сказал он.

Сооснователь "Сайнокэ трейд" Всеволод Засорин отметил, что компания является первым в России производителем устройств непрерывного мониторинга глюкозы для обеспечения больных сахарным диабетом, в первую очередь детей, в рамках федеральной программы "Борьба с сахарным диабетом".

Валуев, в свою очередь, отметил особую важность мониторинга глюкозы. "Сахарный диабет - это не просто болезнь, это образ жизни человека, это ежедневная математика, когда человек должен следить за уровнем сахара своего ребенка, <...> это большой стресс для родителей, <...> и для любого ребенка это стресс. <...> И датчики непрерывного мониторинга глюкозы - это высокотехнологичное решение, которое позволяет жить человеку комфортно, которое влияет на его качество жизни", - сказал он, добавив, что рассчитывает на увеличение и распространение производства по всей России.

Валуев также подчеркнул, что компания планирует войти в международные территории опережающего развития (МТОР), которые будут создавать на Дальнем Востоке. "Здесь в рамках взаимодействия с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, они помогли объединить регионы, <...> более того, они предоставили разные возможности, площадки для локализации, разные меры поддержки, которые существуют. И, конечно, это значительно облегчает нам вообще заход на рынок и скорость локализации", - сказал он.

Поручение Трутнева

В рамках исполнения поручения зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева прорабатывается механизм заключения межрегиональных офсетных контрактов субъектами ДФО. Его цель заключается в сосредоточении в отдельных регионах ДФО производства определенной продукции, часть которой будет предназначена для обеспечения нужд других регионов округа, то есть развитие отраслей специализации.

Ранее на ПМЭФ-2025 Приморье, Забайкальский и Хабаровский краяю, Амурская область подписали соглашение о проведении совместного конкурса на заключение офсетного контракта. Инвестором-победителем стала компания "Сайнокэ трейд".

