Песков рассказал, какие компании Россия считает врагами

Речь идет о брендах, которые финансировали ВСУ, пояснил пресс-секретарь президента РФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Иностранные компании, спонсировавшие Вооруженные силы Украины, стали врагами для России. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ, говоря о перспективах возвращения западного бизнеса.

Он упомянул, что Россия будет вести уважительный диалог с брендами, которые при уходе с ее рынка выполнили все обязательства. А вот тем, кто поступил непорядочно, будет дорого вернуться.

"Те, кто финансировал ВСУ, - это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться", - подчеркнул представитель Кремля.