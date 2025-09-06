Особое значение имеют договоры в сфере образования, отметил глава региона Айсен Николаев

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Якутия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписала 27 соглашений на общую сумму 106 млрд рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Восточный экономический форум для Якутии прошел успешно. Мы можем уже сказать, что план по соглашениям выполнен на 100%. Было предусмотрено подписание 27 документов - все они заключены. Общая сумма инвестиций составила 106 млрд рублей", - привели в пресс-службе правительства слова Николаева.

По словам главы региона, особое значение имеют соглашения в сфере образования. Одно из них предусматривает оснащение более 100 школьных классов современным оборудованием и организацию обучения с участием ведущих специалистов страны. "В денежном выражении это можно оценить, но гораздо ценнее для нас прямое влияние на качество знаний и перспективы наших детей", - подчеркнул он.

Также среди ключевых соглашений - сотрудничество с маркетплейсами Ozon и Wildberries, которые откроют в Якутске распределительные центры с инвестициями около 2 млрд рублей. "Будут созданы сотни рабочих мест. Для нас это особенно важно, потому что развитие маркетплейсов напрямую связано с ростом малого бизнеса. Наши производители получат возможность быстрее и эффективнее выходить на рынок как для якутских покупателей, так и для российских потребителей в целом", - отметил Николаев.

Значительная часть соглашений связана с недропользованием. "Десятый, юбилейный Восточный экономический форум прошел для нас успешно. Недаром президент [России Владимир Путин] в своих выступлениях отметил успехи Якутии как лидера по привлечению инвестиций, по росту валового регионального продукта и по демографии. На мой взгляд, именно демографический рост - это один из главных результатов нашей совместной работы", - заключил глава региона.

