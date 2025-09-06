Дальность применения катера составит до 400 км

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Новейший морской робототехнический катер "Бандит" впервые показали в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика "Русич".

"Безэкипажный катер "Бандит" впервые демонстрируется на выставке. В настоящее время продолжаются испытания изделия. Катер может применяться с различными системами управления - по радиосвязи и видеосвязи. Дальность применения - до 400 км. "Бандита" можно использовать в режиме камикадзе, полезная нагрузка катера составляет порядка 500 кг. Планируем, что боевую апробацию изделие пройдет весной 2026 года", - рассказали в организации.

По словам собеседника агентства, также безэкипажный катер может применяться для доставки грузов различного назначения. "С помощью "Бандита" можно доставлять боекомплект, медикаменты, продукты питания. Грузы могут размещаться во внутренних отсеках катера. Кроме того, они могут доставляться путем буксировки несамоходных судов с полезной нагрузкой", - отметили в компании.

Максимальная скорость катера - не менее 40 узлов (свыше 74 км/ч).