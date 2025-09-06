Внедрение беспилотных технологий в народное хозяйство изменит экономику, отметил зампредседателя правительства региона Вячеслав Аленьков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области подписало соглашение с Sitronics KT по реализации совместных технологических проектов в сфере беспилотной морской логистики, сообщили ТАСС в пресс-службе IT-компании. Подписание документа состоялось на площадке форума "Крылья Сахалина"

"Российская компания совместно с правительством Сахалинской области договорились о технологическом сотрудничестве в сфере развития автономной навигации и безэкипажного судовождения, морских робототехнических комплексов, включая безэкипажные катера. В частности, документ предполагает совместную работу компании Sitronics KT и правительства региона в направлениях развития инфраструктуры для эксплуатации автономной навигации, запуска безэкипажных катеров, создания постоянных маршрутов для гражданских грузоперевозок с их использованием в акватории Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Как отметил зампредседателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, Россия является мировым лидером по применению беспилотников, а Сахалинская область становится центром, где разрабатываются и расширяются сценарии использования гражданских дронов. "Внедрение беспилотных технологий в народное хозяйство - и в воздухе, и на море - принципиально изменит экономику и повседневную жизнь", - отметил Аленьков, его слова приводятся в сообщении.

"На Сахалине морские перевозки связывают между собой населенные пункты, обеспечивают доставку необходимых грузов. Внедрение современных беспилотных технологий позволит нам кардинально повысить эффективность, регулярность и безопасность морского сообщения, особенно в сложных погодных условиях. Этот проект - наглядный пример того, как современные технологии работают на улучшение жизни людей и устойчивое развитие отдаленных территорий", - добавил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как уточнили в компании, Sitronics KT будет отвечать за технологическую часть. "Это следующий этап развития в сфере автономного судовождения - использование технологии на внутренних водных путях, внедрение на суда, перевозящие грузы на коротком плече на несколько километров и на дальние расстояния. В рамках сотрудничества с Сахалинской областью мы надеемся сделать большой шаг в направлении развития проекта "Беспилотные логистические коридоры", расширив его границы на внутренние водные пути и моря. Это повысит не только эффективность грузоперевозок, но и укрепит связанность труднодоступных территорий страны", - сказал гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин.