На "Дроннице" презентовали самонаводящуюся турель для борьбы с дронами

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Компания АО НТЦ "Русич" в рамках IV Всероссийского слета операторов и производителей дронов "Дронница" презентовала турель для борьбы с дронами, стреляющую дробью и имеющую функцию самонаведения на цель. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Изначально это инициативная работа, направленная на самый ближайший рубеж при защите техники от FPV-дронов и дронов со сбросами. Дальность - до 60-70 м. Оснащена двумя ружьями "Сайга" 12-го калибра. В нашем изделии реализована система наведения на цель, стрельба на упреждение. Она оптическая, ставится две камеры и управление осуществляется через две камеры. В автоматическом режиме операционная система изделия сравнивает две картинки и определяет координаты дрона, после чего открывает огонь", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что турель существует в двух исполнениях - "Кастет" и "Птицеед". В первом случае боекомплект ограничен двумя барабанами каждый на 20 патронов, а во втором боепитание осуществляется бесперебойно через запатентованную компанией систему и позволяет подать на каждый ствол до 200 патронов.

Турели могут управляться и оператором по радиосигналу аналогично FPV-дронам. Для этого пока используются FPV-очки и FPV-пульт, в дальнейшем планируется изготовить специальный пульт и экран.

Также в планах компании улучшить систему автонаведения и исключить автоматический выстрел стволов турели. По замыслу разработчиков, турель должна будет автоматически наводиться и подавать сигнал оператору, который уже принимает решение открыть огонь. Данный способ позволит исключить случайные срабатывания на птиц, людей, собственные дроны.