Слуцкий предложил перераспределять сверхприбыль банков в бюджет

Лидер ЛДПР провел аналогию со спецрежимами, действующими в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с предложением разработать механизм по перераспределению сверхприбыли банков в пользу бюджета.

"Нужно срочно перенацелить сверхприбыли банковского сектора в пользу госбюджета по аналогии со спецрежимами, действующими в нефтегазовой отрасли", - написал политик в Telegram-канале.

Направленное предложение может помочь перераспределить ресурсы в те области, где на данный момент не хватает финансирования.

Согласно данным Банка России, по итогам 2024 года российский банковский сектор заработал 3,8 трлн рублей. В сентябре 2025 года ЦБ РФ сохранил прогноз чистой прибыли банковского сектора по итогам 2025 года на уровне 3-3,5 трлн рублей.