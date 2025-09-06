Мощность объекта энергетики составит 22,5 МВт

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания ПСМ заключила соглашение о строительстве "под ключ" для одной из крупнейших в ДФО золотодобывающих компаний Дальнего Востока "Атлас майнинг" газовой генерации. Сумма инвестиций в объект энергетики мощностью 22,5 МВт, который будет запущен в начале 2027 года, превысит 2 млрд рублей, сообщил ТАСС на полях ВЭФ генеральный директор компании ПСМ (системообразующее предприятие машиностроительной отрасли РФ) Андрей Медведев.

"Подписан договор с генеральным директором компании "Атлас майнинг", для которой мы "под ключ" построим в Амурской области газовую генерацию мощностью 22,5 МВт. Объект планируется запустить в начале 2027 года, сумма инвестиций превысит 2 млрд рублей. Компания добывает золото, и себестоимость киловатт-часа напрямую влияет на экономику "Покровского рудника" (дочернее предприятие "Атлас майнинг")", - сказал он.

Гендиректор ПСМ пояснил, что компании будет дешевле обходиться свой газ и свои установки, чем покупать по внешнему тарифу. За счет газовой генерации у компании за три года может получиться полностью окупить объект строительства.

"Для ПСМ важно, что компания выступает не просто производителем оборудования, а EPC-и подрядчиком: мы полностью осуществляем проектирование объекта, занимаемся производством оборудования, строительством и так далее. <…> Производители электрогенерирующего оборудования в России должны выполнять, в первую очередь, задачу по проектированию. По опыту ПСМ за последние 5-7 лет практически все проекты - это индивидуальные конструкторские решения, при этом растет спрос не только на производство энергоцентра, но также на строительство, автоматизацию и интеграцию на объектах", - отметил Медведев, добавив, что такой подход оптимизирует сроки.

О компаниях

ПСМ - системообразующее предприятие машиностроительной отрасли, ведущий производитель промышленного энергетического, электротехнического, насосного оборудования в России. "Атлас майнинг" - золотодобывающая компания, которая разрабатывает золоторудные месторождения в Амурской области. По подсчетам, входит в топ-10 российских золотодобытчиков.

О форуме

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.