ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Торговая и иммиграционная политика администрации президента США Дональда Трампа может грозить американской экономике рецессией. Такую оценку экспертов приводит газета The Washington Post (WP).

Как пишет издание, экономика "США может оказаться в состоянии рецессии еще до наступления обещанного Трампом золотого века". WP обращает внимание на уровень инфляции, составивший в июле 2,7% в годовом исчислении, а также показатели на рынке труда на фоне того, что в августе число рабочих мест в США увеличилось всего на 22 тыс.

По словам бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Джейсона Фурмана, которые приводит газета, если не брать в расчет периоды рецессии, это "самые слабые показатели найма относительно размера экономики более чем за 60 лет".

"Некоторые на Уолл-стрит рассматривают возможность наступления рецессии", - указывает издание. При этом оно приводит оценку экономиста Renaissance Macro Research Нила Датта, который считает, что спад в американской экономике наступит с вероятностью более чем 50%. В то же время "чиновники в администрации решительно отвергают возможность" наступления рецессии, резюмирует газета.