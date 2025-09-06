Средства предназначены для обеспечения возмещения недополученных расходов кредитным организациям

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Республике Тыва 544,5 млн рублей для софинансирования расходных обязательств региона при реализации льготной ипотечной программы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2025 году бюджетные ассигнования в размере 544,5 млн рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва, возникающих при реализации льготной ипотечной программы", - говорится в документе.

Уточняется, что средства предназначены для обеспечения возмещения недополученных расходов кредитным организациям по 3 тыс. 359 ипотечным кредитам. Минстрою РФ поручено обеспечить заключение с регионом соглашения о предоставлении субсидии и проконтролировать использование средств.