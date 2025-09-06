Делегация МВФ обсудила со Шмыгалем военные расходы Киева на 2025-2026 годы

В Нацбанке Украины ранее отмечали, что МВФ может начать новую программу для Киева, которая будет включать финансирование бюджета и расходы на оборону

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Делегация Международного валютного фонда обсудила с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем расходы на оборону страны. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Был рад провести встречу с делегацией МВФ во главе с председателем Гэвином Греем. Военные расходы - большая часть государственного бюджета. В этом контексте обсудили вопросы источников финансирования, расходов на оборону и потребности на 2025-2026 годы", - написал министр.

Ранее в Нацбанке Украины отмечали, что МВФ может начать новую программу для Киева, которая будет включать финансирование бюджета и расходы на оборону. Сейчас уже действует четырехлетняя программа финансирования Украины, в рамках которой в начале июля Киев получил от МВФ девятый кредитный транш в $500 млн на расходы бюджета. В общей сложности МВФ уже перевел Киеву $10,6 млрд.

В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансирования в размере $15,6 млрд. Для получения средств Киев должен выполнять определенные обязательства - так называемые структурные маяки. Деньги от МВФ поступают отдельными траншами после ревизии выполнения этих условий. Эксперты фонда оценивают выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике, в частности исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение реформ.