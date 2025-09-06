В фармацевтическую отрасль Москвы с 2020 по 2030 год вложат 191,5 млрд рублей

С 2020 по 2024 годы объемы производства в этой сфере выросли в 2,8 раза, до 154 млрд рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Суммарный объем инвестиций, который планируют вложить в московскую фармацевтическую отрасль, составит 191,5 млрд рублей с 2020 по 2030 год. С 2025 года в развитие отрасли будет вложено 109 млрд рублей, сообщил в докладе о развитии фармацевтического кластера в столице заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Москве работает более 300 фармакологических предприятий со штатом примерно 30 тыс. человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы по результатам пленарного заседания. С 2020 по 2024 годы объемы производства в этой отрасли выросли в 2,8 раза, до 154 млрд рублей, что позволило Москве занять второе место в России по объему выручки в фармацевтической промышленности.

Планируется увеличить выручку столичных фармацевтических предприятий в 1,5 раза, до 230 млрд рублей, к 2030 году. Такой показатель даст Москве выйти уже на первое место в России по получаемой выручке в фармацевтической области.

Кроме того, с 2022 года резиденты одного из важнейших отраслевых кластеров из 14 разработчиков и производителей лекарственных средств вложили в развитие производств более 55 млрд рублей. Объем заявленных инвестиций резидентов составил 102,3 млрд рублей, до 2030 года планируется привлечь еще 47,3 млрд рублей.

По итогам заседания мэр столицы Сергей Собянин поручил продолжить оказание поддержки предприятиям, производящим критически важные лекарства.