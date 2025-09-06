Есть интерес к Дагестану, жителям которого могут быть интересны безалкогольные напитки и халяльная продукция, рассказал представитель холдинга Mihan

ТЕГЕРАН, 6 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в Иране холдинг Mihan, занимающийся производством молочной продукции, напитков и мороженого, заинтересован в расширении линейки товаров, которые экспортируются в Россию. Об этом ТАСС рассказали представители компании.

"Экспорт в Россию мы начали в 2023 году со сливочного сыра, был интерес со стороны некоторых сетевых магазинов. С 2023 по 2024 год также осуществлялся экспорт двух видов мороженого, но сейчас идут поставки только сливочного сыра. На данный момент объем небольшой и составляет около 8 контейнеров в месяц, что эквивалентно примерно 20 тоннам. В будущем есть идеи по расширению экспорта, есть интерес к такому региону, как Дагестан, где проживает большое количество мусульман, им могут быть интересны наши безалкогольные напитки, халяльная продукция. У нас есть планы по расширению экспорта и молочной продукции, и напитков, а также мороженого в РФ", - рассказал представитель Mihan во время экскурсии по производству.

На данный момент компания уже экспортирует напитки в Таджикистан, Казахстан, в планах еще Узбекистан. Всего более 10 стран импортируют продукцию холдинга, включая Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Оман, Катар, Россию, Малайзию и Афганистан.

Сотрудники Mihan отметили, что продукция компании очень высоко ценится на рынке за ее качество, которое достигается благодаря тщательному контролю и практически полной автоматизации производства. "Даже во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем заводы компании ни на день не приостановили свою работу. Продукция отгружалась точно в срок. Было такое, что магазины закрыты, но грузовики с товаром приезжали", - поделился историей один из менеджеров.