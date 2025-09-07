Для эксперимента использовали беспилотное судно "Бражник"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Принудительную посадку авиабеспилотника через единую систему идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" протестировали на Сахалине в рамках форума "Крылья Сахалина". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"Дальневосточная беспилотная авиакомпания "Аврора БАС" и "АО "ГЛОНАСС" протестировали первый сервис единой системы идентификации авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" - передачу централизованной команды для экстренного прекращения полета. Эксперимент провели на форуме "Крылья Сахалина" на первом дронопорте России "Пушистом", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, для теста использовалось беспилотное судно "Бражник". Команда на экстренное прекращение полета передавалась через модуль производителя "Чистое небо" по каналам сотовой связи госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Сервис станет частью интерфейса создаваемой по поручению президента России Владимира Путина единой системы идентификации беспилотного транспорта.

"Среди отработанных сценариев был выполнен автоматически возврат авиабеспилотника в точку вылета и безопасное приземление в установленной точке. При передаче команды отключается пульт управления оператора дрона, и беспилотник самостоятельно прекращает полет по заданной программе", - добавили там.

Как пояснил гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, развитие единой системы идентификации идет полным ходом, однако компания видит необходимые дополнительные сервисы для открытия неба гражданской беспилотной авиации. "Один из них - формат "красной кнопки", которая, например, если беспилотник залетел в зону защищенного объекта или для безопасности необходимо передать команду всем легальным эксплуатантам, позволяет цифровой инструмент для прекращения полета", - уточнил он.

Гендиректор "Аврора-БАС" Дмитрий Третьяков отметил, что сервис станет очередным шагом к безопасной эксплуатации авиабеспилотников и интеграции в едином воздушном пространстве разных видов техники.

"Рады вновь оказаться первой площадкой для тестирования решения, которое, в том числе, поможет создать дополнительные возможности для развития рынка легальных беспилотных авиакомпаний. Мы продолжим совместно отрабатывать различные технологические решения, чтобы создаваемая единая система идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" отвечала запросам отрасли гражданской беспилотной авиации", - добавил Третьяков.

О форуме

Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" проходит 6-8 сентября в Южно-Сахалинске в качестве выездной площадки Восточного экономического форума. Как сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, форум по решению профильных министерств будет проводиться ежегодно.