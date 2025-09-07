Трутнев: в ВЭФ участвовали представители 17 недружественных стран и территорий

В мероприятии приняли участие порядка 8 тыс. участников и представителей СМИ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Представители из 17 недружественных стран и территорий приняли участие в Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"На форуме присутствовали представители из 17 недружественных стран и территорий (Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Каймановы острова, Канада, Нидерланды, Польша, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония)", - говорится в сообщении.

В свою очередь советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков добавил, что в форуме приняли участие порядка 8 тыс. участников и представителей СМИ из 75 стран и территорий. "Прошедший ВЭФ показал - вне зависимости от геополитической конъюнктуры мы готовы выступать за равноправное сотрудничество со всеми конструктивно настроенными странами на принципах ответственного и долгосрочного партнерства", - сказал он.

Самые многочисленные делегации прибыли из Китая, Лаоса, Монголии, Японии, Индии. Участие в форуме приняли 12 иностранных министров и 14 глав дипломатического корпуса.

Среди участников - более 2,6 тыс. представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 1 140 компаний.

В освещении мероприятий форума принимали участие 1 418 представителей СМИ из России и 9 зарубежных государств: Великобритания, Вьетнам, Германия, Индонезия, Китай, Лаос, Монголия, США, Япония.

О форуме

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.