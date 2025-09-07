Третнев заявил, что на ВЭФ подписали 358 соглашений

Общая сумма соглашений составила 6 трлн 58,2 млрд рублей, отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. 358 соглашений на общую сумму 6 трлн 58,2 млрд рублей было подписано на Восточном экономическом форуме в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"В этом году прошел юбилейный Х Восточный экономический форум. На форуме подписано 358 соглашений на 6 трлн 58,2 млрд рублей", - сказал Трутнев.

Он также отметил, что форум стал местом подведения итогов работы за прошедшие десять лет. "По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы продолжаем работу во благо Дальнего Востока, во благо нашей родины. Заработали социальные программы, которые востребованы людьми, механизмы стимулирования экономики и привлечения инвесторов. Поручения, данные президентом, будут выполнены в полном объеме", - сказал вице-премьер.

В деловую программу форума вошли более 165 деловых мероприятий. В них приняли участие более 1 000 спикеров. В рамках Форума прошли встречи представителей деловых кругов России и стран АТР. Состоялись бизнес-диалоги Россия - Китай, Россия - Индия, Россия - Лаос, Россия - Таиланд, Россия - АСЕАН.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.