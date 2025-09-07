В частности, Хабаровский край заключил 17 соглашений на сумму 689 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. 15 субъектов России подписали 153 документа на общую сумму почти 2,8 трлн рублей в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"15 регионов России подписали 153 документа на общую сумму 2 трлн 781 млрд рублей (сумма которых не является коммерческой тайной). Республика Бурятия заключила 8 соглашений на сумму 1 трлн 171 млрд, Хабаровский край - 17 соглашений на сумму 689 млрд, Республика Саха (Якутия) - 19 соглашений на 628 млрд", - говорится в сообщении.

Министерствами и ведомствами России подписано 15 документов в таких областях, как реализация инвестиционных проектов, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, высокие технологии, международное сотрудничество, развитие торгово-экономического, социального и культурного сотрудничества, образование и наука, защита окружающей среды и экология.

Сферами, в которых было подписано больше всего соглашений, стали социально-экономическое развитие регионов России (64), образование и наука (60), инвестиции и банковская деятельность (43), промышленность и строительство (42), транспорт и логистика (29).

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.