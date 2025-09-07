С начала 2024 года данные страны добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, на онлайн-встрече в воскресенье примут решение о плане по добыче нефти на октябрь.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. В апреле объем увеличения производства составил 138 тыс. б/с, с мая по июль - по 411 тыс. б/с за каждый месяц, в августе - 548 тыс. б/с, а в сентябре - 547 тыс. б/с. Таким образом, "восьмерка" ОПЕК+ полностью выйдет из добровольных сокращений 2,2 млн б/с - причем на год раньше изначального плана.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало накануне, что Саудовская Аравия продвигает ускоренное наращивание добычи нефти участниками ОПЕК+ для восстановления доли рынка. По данным издания, "восьмерка" ОПЕК+ рассмотрит вопрос о том, что делать с оставшимся ограничением на добычу нефти в 1,65 млн б/с, которое действует до конца 2026 г.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал журналистам, что "восьмерка" ОПЕК+ принимает решение во время встречи. "Повестки у нас нет, мы всегда рассматриваем в целом текущую ситуацию, прогнозы, исходя из этого решаем вопросы на месте", - говорил он.

Начало встречи восьми стран ОПЕК+ запланировано на 14:00 по московскому времени.