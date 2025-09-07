Также компания "Ресурс" разработала минигексакоптер с размахом винтов 18 дюймов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты создали гексакоптер, близкий по характеристикам украинской "Бабе-яге", и назвали его "Александр Невский". Изделие продемонстрировано компанией "Ресурс" на IV Всероссийском слете операторов и производителей дронов "Дронница".

"У нас есть наша "Баба-яга", которая несет 100 кг полезной нагрузки. Это 5 противотанковых мин ТМ-62 или 15 минометных мин калибра 82 мм. С нагрузкой в 50 кг осилит 20-25 км. Дрон называется "Александр Невский", - рассказал ТАСС представитель компании.

Также компания разработала минигексакоптер с размахом винтов 18 дюймов. Он может нести на выбор одну мину ТМ-62, одну минометную мину калибра 120 мм или пять минометных мин калибра 82 мм. Под все эти варианты для дрона разработаны специальные системы сброса, которые распечатаны на 3D-принтере. Также есть отдельная система сброса для доставки боеприпасов, продуктов и других необходимых вещей, в случае, когда дрон используется как грузовой, а не как бомбардировочный. Изделие называется "Лев 18".