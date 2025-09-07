Глава "Газпрома" ранее заявил, что европейские страны не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища к предстоящему отопительному сезону

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах ВЭФ сообщил ТАСС, что Европа может испытать серьезные проблемы с газоснабжением в случае холодной зимы.

"Мы сейчас наблюдаем реальность, в которой все более и более усугубляется. Вот то, о чем мы говорили. Еще год пройдет, а еще куда ниже? А если вот сейчас, вот мы сейчас прогнозируем, если будет холодная зима, нормальная холодная зима? Это реально проблема", - сказал он.

Ранее Миллер заявил, что Европа не осознает масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища к предстоящему отопительному сезону, а времени что-то исправить остается все меньше.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 31 августа, на которые ссылался "Газпром", за пять месяцев закачки газа в европейские подземные хранилища восполнено только две трети объема газа, отобранного из них прошлой зимой. Разрыв между отобранным и закачанным (на 31 августа) объемом составляет значительные 18,9 млрд куб. м - второй по величине на эту дату за историю наблюдений.

