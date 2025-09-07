Особый всплеск спроса зафиксирован на Ялту, Севастополь, Судак, Евпаторию и Алушту

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Спрос на аренду жилья на российских морских курортах в сентябре вырос до 50%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее сильная динамика - в Крыму, сообщили ТАСС аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Россияне стали чаще ездить на морские курорты в бархатный сезон. Так, спрос на жилье в сентябре этого года вырос на 15-50%, по сравнению с прошлым годом в зависимости от направления", - говорится в материалах.

Отмечается, что сильнее всего спрос в сентябре увеличился на Крым - прирост интереса за год составил 50%. На курортах Азовского моря спрос увеличился на 30%, на курортах Каспийского моря - на 20%, на курортах Балтийского моря - на 15%.

Особый всплеск спроса зафиксирован на Ялту, Севастополь, Судак, Евпаторию и Алушту, рассказал ТАСС директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин. "Также заметно вырос спрос на Геленджик, где недавно открыли аэропорт", - сообщил собеседник агентства.

По данным аналитиков, лидером по числу бронирований среди курортов в сентябре традиционно стал Сочи. Далее идут Зеленоградск и Геленджик. Также в топ-10 курортов входят Ялта, Севастополь, Лазаревское, Светлогорск, Алушта, Судак, Евпатория.

В среднем туристы бронируют жилье на морских курортах на шесть суток и тратят на аренду 27 тыс. рублей. Средняя стоимость аренды в сентябре составляет 4,5 тыс. рублей за сутки. Это на 10% больше, чем год назад. "Если сравнивать с августом, ставки в сентябре сократились примерно на 17%", - добавил Мусин.