Росрыболовство рассчитывает на снятие Норвегией санкций в отношении судов РФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство рассчитывает на снятие Норвегией санкций в отношении российских рыбопромысловых судов. Об этом ТАСС сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума.

"Мы договорились, что мы через месяц соберемся, и будем все-таки надеяться, что здравый смысл восторжествует, и они отменят санкции или выработают какой-то механизм для того, чтобы не дискриминировать наши две компании", - сказал Шестаков.

Ранее руководитель ведомства говорил, что в случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов.

В июле 2025 года Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Как сообщили в Росрыболовстве, это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов.

